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    В Иваново по уголовному делу задержали производителя отравленного холодца

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    3 комментария

    Предприниматель, бригадир цеха и сотрудники завода задержаны в Иваново по делу об отравленном холодце. Нитрит натрия развозили по всей стране.

    О возбуждении дела и задержании фигурантов 15 мая сообщает региональный Следком. К производителю студня применили статью об оказании небезопасных услуг. Решается вопрос о его аресте.

    О том, что холодец отравлен, несколько дней назад сообщал Роспотребнадзор. Речь шла о брендах «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовитель — ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).

    На данный момент в деле 16 потерпевших. Они отравились нитритом натрия, которого в студне оказалось больше допустимого.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Студень - вот наше тайное оружие! Трепещите, враги!
    VVM1962
    что за наезд на отечественного производителя продуктов питания????
    Или он не нанёс на упаковку "Z"?????
    Леонтий
    А вот мудрый китайский народ,за такой холодец расстреливает.
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