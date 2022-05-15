В Иваново по уголовному делу задержали производителя отравленного холодца

Предприниматель, бригадир цеха и сотрудники завода задержаны в Иваново по делу об отравленном холодце. Нитрит натрия развозили по всей стране.

О возбуждении дела и задержании фигурантов 15 мая сообщает региональный Следком. К производителю студня применили статью об оказании небезопасных услуг. Решается вопрос о его аресте.

О том, что холодец отравлен, несколько дней назад сообщал Роспотребнадзор. Речь шла о брендах «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовитель — ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).