Россиян предупредили о случаях отравления магазинным холодцом

Роспотребнадзор выявил несколько случаев отравления нитритом натрия в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе ведомства.
В анамнезе пострадавших сказано, что в последнее время они употребляли магазинные холодцы под брендами «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовленные ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).
«Согласно результатам лабораторных исследований проб вышеуказанной продукции, установлено превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия», — говорится в сообщении РПН.
Специалисты провели расследования всех случаев отравления и принимают меры по приостановке продажи данной продукции, деятельность предприятия-производителя приостановлена.
«Фонтанка» писала, что 11 мая стало известно об отравлении туристов из Хабаровска в Петербурге. Дальневосточные гости рассказали, что почувствовали себя плохо после обеда в ресторане на Миллионной улице.