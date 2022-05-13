Россиян предупредили о случаях отравления магазинным холодцом

Роспотребнадзор выявил несколько случаев отравления нитритом натрия в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе ведомства.



В анамнезе пострадавших сказано, что в последнее время они употребляли магазинные холодцы под брендами «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовленные ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).



«Согласно результатам лабораторных исследований проб вышеуказанной продукции, установлено превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия», — говорится в сообщении РПН.

