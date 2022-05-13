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    Россиян предупредили о случаях отравления магазинным холодцом

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    8 комментариев

    Роспотребнадзор выявил несколько случаев отравления нитритом натрия в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

    В анамнезе пострадавших сказано, что в последнее время они употребляли магазинные холодцы под брендами «Студень столичный категории Б охлажденный» и «Студень «Премиум», изготовленные ИП Сказыводов В.Ю. (город Иваново).

    «Согласно результатам лабораторных исследований проб вышеуказанной продукции, установлено превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия», — говорится в сообщении РПН.

    Специалисты провели расследования всех случаев отравления и принимают меры по приостановке продажи данной продукции, деятельность предприятия-производителя приостановлена.

    «Фонтанка» писала, что 11 мая стало известно об отравлении туристов из Хабаровска в Петербурге. Дальневосточные гости рассказали, что почувствовали себя плохо после обеда в ресторане на Миллионной улице.

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    Комментарии (8)

    Dud
    По-моему, кроме как в Беларуси, эту магазинную "кулинарию" есть - очень рискованно...
    07A
    Трагическая ошибка! В РФ холодец не едят, им закусывают! Ну или студнем!
    265055770
    Какой же нормальный человек питается в ресторанах? Кстати, в шаверму нитрит натрия не кладут.
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