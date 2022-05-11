После жалоб туристов на кислый борщ в ресторане в центре Петербурга побывали ревизоры

В петербургском ресторане «1001 ночь» заверяют, что их обеды безопасны для здоровья, а одиннадцать хабаровских гостей заработали пищевое расстройство, перекусив на стороне.

В заведении на Миллионной, 21, «Фонтанке» сообщили, что 12 мая «1001 ночь» работает по обычному графику. В ресторане подтвердили, что на днях несколько человек из туристической группы жаловались на недомогание, но уверяют — причина не в их кухне. «У нас было 200 человек туристов, и только пятерым-семерым из одной группы стало плохо», — говорит сотрудница, уточняя, что вчера кормили тех же гостей и ждут их на обед сегодня.

Управляющий добавил, что через ресторан проходят огромные потоки, и семь человек из одной группы — единственные, кто пожаловался на еду. «Пересмотрел сейчас: они даже не выпали из группы. Не может человек, который сильно отравился, заказать потом в номер обед», — говорит он. По словам управляющего, представители профильных служб уже проверили их: «Показали всё, документы, проблем нет». Хабаровчане, приехавшие в Петербург на майские, вызвали скорую в отель 10 мая. Медики установили лёгкое пищевое отравление у троих взрослых и восьми детей. Туристы уверены, что всё дело в обеде. Как рассказала «Фонтанке» Виктория, в Петербург она и другие родители привезли школьников 7–14 лет. Всего в группе 25 человек, плохо стало одиннадцати. «Борщ был кисловат, салат из капусты и моркови, курица с рисом, но его почти никто не ел — сырой», — рассказала Виктория о том, что поставили на стол в ресторане на Миллионной. Она оказалась одной из тех, кто почти сразу почувствовал тошноту и ушёл в туалет.