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    «Танец живота и журчание фонтана». Юным туристам пришлось вызывать скорую после обеда в центре Петербурга

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    1 комментарий

    Группа хабаровчан, приехавших в Петербург на праздники, слегла в отеле с признаками отравления. Они обедали на Миллионной.

    Сообщение об 11 туристах из отеля «Юность», которым практически одновременно стало дурно, поступило в полицию накануне в седьмом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 11 мая.

    Было установлено, что 8 детей и трое взрослых после плотного обеда в ресторане на Миллионной, 21, почувствовали признаки отравления. В номера была вызвана скорая помощь. Медики установили у гостей Петербурга легкое пищевое отравление, от госпитализации туристы отказались.

    Ресторан на Миллионной называет себя старейшим восточным заведением в городе. «Зажигательный танец живота под удивительную восточную музыку в исполнении чарующих красавиц, мягкий свет, изысканный интерьер, журчание фонтана создают сказочную атмосферу Востока», — сказано на главной странице сайта. Заведение предлагает в основном блюда восточной кухни.

    Что именно ели гости из Хабаровска, в том числе после посещения заведения, пока неизвестно.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Ну, народ как не в этой стране живёт, вообще.
    В поездках есть где попало - только для любителей сортирного экстрима.
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