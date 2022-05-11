«Танец живота и журчание фонтана». Юным туристам пришлось вызывать скорую после обеда в центре Петербурга

Группа хабаровчан, приехавших в Петербург на праздники, слегла в отеле с признаками отравления. Они обедали на Миллионной.

Сообщение об 11 туристах из отеля «Юность», которым практически одновременно стало дурно, поступило в полицию накануне в седьмом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 11 мая.

Было установлено, что 8 детей и трое взрослых после плотного обеда в ресторане на Миллионной, 21, почувствовали признаки отравления. В номера была вызвана скорая помощь. Медики установили у гостей Петербурга легкое пищевое отравление, от госпитализации туристы отказались.

Ресторан на Миллионной называет себя старейшим восточным заведением в городе. «Зажигательный танец живота под удивительную восточную музыку в исполнении чарующих красавиц, мягкий свет, изысканный интерьер, журчание фонтана создают сказочную атмосферу Востока», — сказано на главной странице сайта. Заведение предлагает в основном блюда восточной кухни.