В Маяковке расскажут о Ленинграде Виктора Цоя

Цой родился в Ленинграде, учился, рисовал, писал песни. Умер не здесь — но здесь похоронили. Незадолго до 60-летия со дня рождения Цоя исследователь его творчества Александр Горностаев расскажет, как на это творчество повлиял наш город. 27 мая, бесплатно. 12+

Первые годы жизни прошли в доме у Московской площади: сталинский ампир. Много лет спустя — в «Доме со шпилем» на углу Московского и Бассейной. Комната была проходная, особенно не уединишься, но с крыши соседнего дома открывался вид на Парк Победы. И еще можно гулять. Некоторые предполагают: может из этого подросткового времяпрепровождения произросло «Гуляю, я один гуляю/ Что дальше делать, я не знаю/ Нет дома, никого нет дома/ Я лишний, словно куча лома, у-у/ Я бездельник, о-о, мама, мама…» Квартира жены Марианны была «на юге», в доме-корабле на проспекте Ветеранов, местом прогулок стал парк «Александрино». Когда Цой переехал в 1988 году в Москву, то, наведываясь в Ленинград, останавливался уже «на севере», в однушке на проспекте Тореза, неподалеку от Сосновки.

В Петербурге немало маршрутов «по следам Цоя», Александр Горностаев и сам водит такие экскурсии. Но какие места особенно сильно повлияли на Цоя, любил ли он Ленинград? В одном из интервью он сказал довольно обидное для москвичей «в Ленинграде рок делают герои, в Москве — шуты» — но, может, и для нашего города это не было комплиментом: дескать, без некоторого героизма ничего не получится.



Лекция «Ленинград Виктора Цоя» будет 27 мая в филиале Маяковки на Невском, 20 (1-й этаж, Малый зал), подробности на сайте библиотеки, начало в 19.00.



Александра Шеромова

