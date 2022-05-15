    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    6 м/с, зап

    754мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.78eur65.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Маяковке расскажут о Ленинграде Виктора Цоя

    325
    обсудить

    Цой родился в Ленинграде, учился, рисовал, писал песни. Умер не здесь — но здесь похоронили. Незадолго до 60-летия со дня рождения Цоя исследователь его творчества Александр Горностаев расскажет, как на это творчество повлиял наш город. 27 мая, бесплатно. 12+

    ПоделитьсяПоделиться

    Первые годы жизни прошли в доме у Московской площади: сталинский ампир. Много лет спустя — в «Доме со шпилем» на углу Московского и Бассейной. Комната была проходная, особенно не уединишься, но с крыши соседнего дома открывался вид на Парк Победы. И еще можно гулять. Некоторые предполагают: может из этого подросткового времяпрепровождения произросло «Гуляю, я один гуляю/ Что дальше делать, я не знаю/ Нет дома, никого нет дома/ Я лишний, словно куча лома, у-у/ Я бездельник, о-о, мама, мама…» Квартира жены Марианны была «на юге», в доме-корабле на проспекте Ветеранов, местом прогулок стал парк «Александрино». Когда Цой переехал в 1988 году в Москву, то, наведываясь в Ленинград, останавливался уже «на севере», в однушке на проспекте Тореза, неподалеку от Сосновки.

    В Петербурге немало маршрутов «по следам Цоя», Александр Горностаев и сам водит такие экскурсии. Но какие места особенно сильно повлияли на Цоя, любил ли он Ленинград? В одном из интервью он сказал довольно обидное для москвичей «в Ленинграде рок делают герои, в Москве — шуты» — но, может, и для нашего города это не было комплиментом: дескать, без некоторого героизма ничего не получится.

    Лекция «Ленинград Виктора Цоя» будет 27 мая в филиале Маяковки на Невском, 20 (1-й этаж, Малый зал), подробности на сайте библиотеки, начало в 19.00.

    Александра Шеромова

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close