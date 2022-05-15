В РНБ бесплатно расскажут о гербах в петербургских особняках

Чтобы герб владельца особняка был заметнее, в интерьерах его и располагали в самых видных местах — на парадной лестнице, по которой поднимались гости, у камина, возле которого все собирались. Узнать побольше о гербах и монограммах на фасадах и внутри петербургских особняков можно будет 25 мая в Российской национальной публичной библиотеке.

Например, на особняке графини Натальи Федоровны Карловой, в котором располагаются сейчас некоторые отделы библиотеки имени Маяковского (наб. Фонтанки, 46) — герб герцогов Мекленбург-Стрелицких с девизом Fuimus et sumus, «Мы были и есть». Герцог женился на представительнице рода старинного, но не очень могущественного. А по правилам дома Мекленбургских герцогский герб «не распространялся» на не слишком равную жену — у нее был свой герб, графский. Однако герцог использовал свой фамильный герб и как общесемейный. На гербе Волконских архангел Михаил и орел сами по себе напоминали о гербах Киевского княжества и Черниговского: Волконские вели род от Черниговских князей, а те — от великих князей киевских. А изображенный на гербе Голицыных воин с мечом, скачущий на белом коне, говорил о происхождении рода Голицыных от великого князя Литовского. Словом, пребывание в гостиной у камина с бокалом вина вполне могло сопровождаться разглядыванием герба владельца дома и «считыванием» его биографии.

