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    В ТЮЗе представят спектакль по автобиографической повести Вадима Шефнера

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    21 мая, в 12:00 и 18:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Счастливый неудачник» по повести Шефнера в постановке Ивана Пачина.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева
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    «Счастливый неудачник» — повесть автобиографическая, о мальчике Вите и 20-х годах и городе, который перестал быть столицей империи. Сам Вадим Шефнер родился в 1915 году в Петрограде, большую часть жизнь прожил в советском Ленинграде, а в 2002 году ушел из жизни в Санкт-Петербурге.

    Режиссер Иван Панчин проводит параллели между своим героем из 20-х годов прошлого века и современными подростками. Несмотря на то, что события повести происходят сто лет назад, Витя, как и его друзья, сталкиваются с теми же вопросами, что и сегодняшние подростки. Что такое ответственность? Что такое друг и враг? Как научиться следовать своей мечте?

    По концепции режиссера действие происходит в двух условностях: театральной и своего рода кинематографической, где спектакль — это процесс съемки фильма и одновременно, его показ в режиме реального времени.

    12+

    Никитина Полина

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева

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