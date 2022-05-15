В ТЮЗе представят спектакль по автобиографической повести Вадима Шефнера

21 мая, в 12:00 и 18:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Счастливый неудачник» по повести Шефнера в постановке Ивана Пачина.

«Счастливый неудачник» — повесть автобиографическая, о мальчике Вите и 20-х годах и городе, который перестал быть столицей империи. Сам Вадим Шефнер родился в 1915 году в Петрограде, большую часть жизнь прожил в советском Ленинграде, а в 2002 году ушел из жизни в Санкт-Петербурге.



Режиссер Иван Панчин проводит параллели между своим героем из 20-х годов прошлого века и современными подростками. Несмотря на то, что события повести происходят сто лет назад, Витя, как и его друзья, сталкиваются с теми же вопросами, что и сегодняшние подростки. Что такое ответственность? Что такое друг и враг? Как научиться следовать своей мечте?

