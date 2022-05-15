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    Петербуржцев зовут проверить свои знания Арктики на диктанте

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    Если помнить, что «Арктика» — от греческого «арктос», «медведица», то вопрос «кто живет в Арктике: медведи или пингвины?» врасплох не застанет. Библиотека Маяковского предлагает 21 мая проверить свои знания о самом северном месте планеты. Бесплатно. 16+

    Фото: mirluc, pixabay.com
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    Первым «полярным путешественником» стал представитель вполне теплолюбивой нации грек Пифей. В 325 году до н.э. пустился из Массилии (нынешнего Марселя) на север и не угомонился, пока не очутился среди льдов. Арктических государств восемь, но за полярным кругом строить города рискнули только Россия и Норвегия, притом что Арктика — вторая по малочисленности территория планеты после Антарктиды, население там около 4 млн человек, если считать арктическую границу по южной границе тундры. А сама территория региона больше, чем площадь самой большой страны мира, России, и втрое больше, чем у США. В Арктике обитают и самый крупный сухопутный хищник (белый медведь), и самое крупное животное на всей планете (синий кит), и самое длиннозубое (у нарвала зуб дорастает до 3 м). У Арктики есть еще один рекорд, или антирекорд: теплеет там быстрее, чем в любом другом регионе планеты. Об этом, наверное, расскажут волонтеры Межрегиональной общественной организации «Зеленая Арктика» перед началом диктанта.

    Устроители акции незаурядно подбадривают потенциальных участников: «Арктика по-прежнему считается одним из самых неисследованных регионов планеты. Не повод для радости, но зато повторять к викторине придётся меньше». Пишем 21 мая в Маяковке (наб. Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл), подробности на сайте библиотеки, начало в 14:00.

    Александра Шеромова

    Фото: mirluc, pixabay.com

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