Умер «советский Паваротти» Ренат Ибрагимов

В Москве скончался известный эстрадный и оперный певец, композитор, продюсер и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом 14 мая пишет StarHit со ссылкой на дочь музыканта. Причины смерти 74-летнего артиста не раскрываются.

Ибрагимов родился во Львове 20 ноября 1947 в семье военного. После увольнения из армии отец забрал семью и перевез на историческую родину, в Казань. В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал выступать на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, исполняя ведущие оперные партии, среди них Эскамильо («Кармен»), Валентин («Фауст»), Евгений Онегин, Елецкий («Пиковая дама»).

В 1974 году его пригласили на V Всесоюзный конкурс артистов эстрады в Москве, где Ибрагимов занял первое место. Всесоюзный успех к нему пришел после участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где он получил главную премию. В 1978 году он принял участие в ежегодном фестивале «Песня года». В 1999 году основал «Театр песни Рената Ибрагимова». Помимо музыкальных выступлений на телеэкране, Ренат Исламович снимался в кино и сам был режиссером кинокартин.

Ибрагимов пел на пяти языках, его репертуар составляли сотни народных, эстрадных и оперных композиций, такие как «Влюбленная весна», «Наш город», «Что так сердце растревожено». Его называли «советским Паваротти» и «татарским соловьем», отмечает StarHit.



В 2000-х и 2010-х годах принимал участие в музыкальных телешоу на федеральных каналах. В 2017 году в честь 70-летия певца в Кремлевском дворце состоялся большой концерт «По морю жизни», поставленный по мотивам автобиографии Ибрагимова.

