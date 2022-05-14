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    Здание бывшего общежития Минобороны на Звенигородской потушили. Пострадали двое

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    2 комментария

    Пожар в здании у станции метро «Звенигородская» ликвидирован. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

    Сигнал о возгорании в трехэтажном доме на Звенигородской улице, 1, поступил спасателям в 14:18. Горели 25 «квадратов» на третьем этаже. В 14:31 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

    Из здания эвакуировали шестерых человек, двое из них пострадали, их состояние не уточняется.

    Ликвидировали огонь в 15:45. На месте работали 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

    Здание на Звенигородской, 1, — казармы лейб-гвардии Литовского полка 1798–1799 годов постройки. Там расположено бывшее общежитие Минобороны. «Фонтанка» рассказывала, что на первых двух этажах здания находятся офисы, а на третьем живут люди, которых пытается выселить новый собственник. О трудностях жильцов и их спорах с собственником читайте здесь.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (С)
    VVM1962
    раньше полицейские были
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