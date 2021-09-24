В бывшем общежитии Минобороны на Звенигородской, 1, жильцы уже третьи сутки лишены электричества. Как сообщила «Фонтанке» 24 сентября жительница дома Марина, собственник здания таким образом пытается их «выжить» до суда.
По ее словам, свет пропал после того, как жители отреагировали на появившуюся в парадной охрану. Условия были поставлены такие: люди без прописки зайти не смогут, а те, у кого есть прописка, если выйдут позже 23 часов, домой не попадут до 6 утра.
«Вот такие методы используют. Мы вызвали полицию, и только благодаря им хотя бы этот вопрос решился. Убрали охранницу и объяснили ей, что она поступает незаконно. За это собственник нас сразу наказал. Вызов был 21 сентября вечером, а наутро электричества не было. В холодильнике пропали продукты, лекарства хранить невозможно, даже давление не измерить, ничего подключить или зарядить нельзя», — сказала Марина.
автор видео читательница «Фонтанки»
Также, по словам женщины, уже с 5 июля в доме нет горячей воды, а на отопление и вовсе «рассчитывать не стоит». Помещения к тому же там периодически заливает, а общую кухню закрыли после того, как государство продало дом вместе с обитателями. «Фонтанка» рассказывала, что выселить жильцов пытались и прошлые собственники, но суд вставал на их сторону. Дело идет на новый круг. Заседание по иску владельца здания ООО «Эксперт» намечено на 14 октября.
На первых двух этажах здания расположены офисы, а на третьем живут с десяток человек.
Как рассказал «Фонтанке» Александр Воронин, который представился «администратором офисных помещений», на электросетях произошла авария, из-за которой света нет не только у общежития, но и у арендаторов. «Мне все звонят и жалуются. Света нет у всех. Вы думаете, кто-то будет обесточивать все здание из-за общежития?!» — удивляется Воронин.
В полиграфическом центре, который расположен на Звенигородской, 1, «Фонтанке» сообщили, что проблем с электричеством у них нет, поэтому услуги продолжают предоставлять. Как сообщили «Фонтанке» в ПАО «Россети Ленэнерго», на сетях компании по данному адресу нарушений нет.