В бывшем общежитии Минобороны на Звенигородской, 1, жильцы уже третьи сутки лишены электричества. Как сообщила «Фонтанке» 24 сентября жительница дома Марина, собственник здания таким образом пытается их «выжить» до суда.



По ее словам, свет пропал после того, как жители отреагировали на появившуюся в парадной охрану. Условия были поставлены такие: люди без прописки зайти не смогут, а те, у кого есть прописка, если выйдут позже 23 часов, домой не попадут до 6 утра.



«Вот такие методы используют. Мы вызвали полицию, и только благодаря им хотя бы этот вопрос решился. Убрали охранницу и объяснили ей, что она поступает незаконно. За это собственник нас сразу наказал. Вызов был 21 сентября вечером, а наутро электричества не было. В холодильнике пропали продукты, лекарства хранить невозможно, даже давление не измерить, ничего подключить или зарядить нельзя», — сказала Марина.

