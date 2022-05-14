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    В офисном здании у станции метро «Звенигородская» произошёл пожар, людей эвакуировали

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    В здании у входа в вестибюль станции метро «Звенигородская» произошло возгорание. Из помещений эвакуировали шесть человек.

    Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 14 мая, спасатели узнали о пожаре в трёхэтажном офисном здании на Звенигородской улице, 1, в 14:18.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Спустя 13 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Всего из помещений дома было эвакуировано шесть человек, одного из которых осматривают медики.

    На видеозаписях с места происшествия, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», заметен дым, который постепенно окутывает собой улицу. К окну горящего здания приставлена пожарная лестница, рядом находится машина скорой помощи.

    Читатель «Фонтанки»

    В МЧС добавили, что к ликвидации привлечены шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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