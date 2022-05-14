В офисном здании у станции метро «Звенигородская» произошёл пожар, людей эвакуировали

В здании у входа в вестибюль станции метро «Звенигородская» произошло возгорание. Из помещений эвакуировали шесть человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу 14 мая, спасатели узнали о пожаре в трёхэтажном офисном здании на Звенигородской улице, 1, в 14:18.

Спустя 13 минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Всего из помещений дома было эвакуировано шесть человек, одного из которых осматривают медики.



На видеозаписях с места происшествия, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», заметен дым, который постепенно окутывает собой улицу. К окну горящего здания приставлена пожарная лестница, рядом находится машина скорой помощи.