«Ворует украшения и ест бетон»: хозяева енота рассказали, как на самом деле уживаются с ним в квартире

Боня любит купаться Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





Многие умиляются при просмотре видео о домашних енотах. Со стороны это кажется забавным: пушистый непоседа ходит по квартире на задних лапках, открывает шкафы и уморительно клокочет за вкусняшки. Но на деле всё выглядит еще интереснее. Жительница Ярославля Анна Старкова приютила енотиху Боню, жившую до этого в московском контактном зоопарке. О том, с чем придется столкнуться, если вы решили завести енота, она рассказала порталу 76.RU.

Боне уделяют много внимания Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





Первым делом нужно было оборудовать для Бони место для жизни. Енотам нужно много пространства, а потому клетку пришлось делать немаленькую.

— Купили мы Боню в Москве, и, к сожалению, она у нас без хвостика. Для нее мужу пришлось своими руками построить огромную трехэтажную клетку почти во всю стену. Детей у нас нет, есть кошка. Но с появлением Бони в нашей квартире появился самый настоящий ребенок 2–3 лет, которому надо было всё открыть и везде полазить, — вспоминает Анна. — Самое любимое ее дело — это достать бетон из-за плинтуса и его съесть. Отбирать не получается.

Такая клетка занимает места как большой шкаф Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





С воспитанием нового члена семьи возникли сложности. Пара покупала енотиху в контактном зоопарке, где ее не приучали к рукам. Анне и ее мужу пришлось терпеть укусы, прежде чем Боня привыкла к людям.

— Когда она была совсем маленькая, это был самый настоящий ад.

«Она кусалась почти до мяса. Ходили мы в синяках и ранах. Пришлось перевоспитывать ее из дикой оторвы в ручную» хозяйка енотихи

Поначалу это давалось плохо, и было тяжело. Она уже два года живет с нами, стала ласковая, но всё равно не совсем ручная, бывает, и сейчас может цапнуть, — признаётся Анна. — С кошкой они не дружат. Кошка ее дразнит, сидя около клетки. А когда выпускаем погулять Боню, кошка прячется и убегает от нее.



Боня любит гулять Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





Со временем выяснилось, что у енотихи крутой нрав. И она вовсю показывает его новым хозяевам. Зато с питанием проблем не возникло — Боня на натуральном кормлении. Она не прочь съесть кашу и фрукты. А вот от мяса, к удивлению хозяев, отказывается.

— Боня любит ползать по клетке. Порой сама себя дверью бьет по лапам и на нас гавкает, мол, это мы виноваты. Любит плавать в ванне с пенкой. Раньше у нас там стояла обычная пробка, так она психовала и ее вынимала. Видимо, она ей мешала. Спустит сама себе воду и тут же психует, что не может поплавать. Мы вставляем пробку обратно, а она снова вынимает, и так по кругу. В домашних условиях енотиха буквально вьет веревки из своих хозяев. — Она очень привередлива в еде. Может плакать, кричать, пока не добьется, чтоб ей дали печенья, не может без него. Любит бананы и творог, а яблоки выкидывает. Даю макароны с мясом — не ест, разбрасывает. А пустые съедает только так. Кашу варю рисовую — не ест, завариваю детскую — с удовольствием кушает.

«Сама себе пробку вынимает, а потом психует» Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





Помимо прочего, Анне и ее мужу пришлось более внимательно относиться к мелким предметам. Всё, до чего могла дотянуться Боня, перекочевывало к ней в «нору».



Если вы хотите завести енота, будьте готовы, что воспитать его будет непросто Фото: Анна Старкова Поделиться Поделиться





— Воровка еще та. С меня украшения снимает, по карманам ползает. Когда выпускаем гулять по квартире, обязательно что-нибудь пытается украсть. Как-то раз мы отвлеклись, не заметили, а она стащила с полки фигурную восковую свечку, убежала в клетку и там ее начала раздирать, — рассказывает Анна. — Один раз залезла на дверцу клетки и не могла слезть. Одна толстая попа свешивалась, плюс дверь-то шатается: то открывается, то закрывается. Еле-еле слезла оттуда.

Хозяйка любит играть с пушистой шалунишкой Владислав Шитюк

Сейчас Боня уже привыкла к новой семье и становится более ручной. Но над ее воспитанием паре точно придется еще поработать.

