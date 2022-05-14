Культовые фильмы Алексея Балабанова покажут нон-стоп в «Авроре»

18 мая, в день памяти режиссера Алексея Балабанова, в «Авроре» весь день будут показывать его фильмы. Правда, ретроспектива будет не полной — пройдут по самым значительным работам, в обратной хронологии. Начнут в 11.50 с прощальной ленты «Я тоже хочу» (18+), в которой он осмысливает проблему ухода человека из жизни, дальше, в 13.40, покажут «Морфий» (18+), снятый по сценарию Сергея Бодрова-младшего по произведениям Михаила Булгакова, в 15.50 — мелодраму «Мне не больно» (14+) с Ренатой Литвиновой, комедийный боевик «Жмурки» (16+) — в 17.50, в 20.00 покажут самый известный фильм Балабанова «Брат» (12+) и закончат смотр драмой «Про уродов и людей» (16+), начало в 22.00.
Иван Чувиляев