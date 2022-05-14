Вице-мэр Риги допустил, что Россия сможет забрать памятник Освободителям из Парка Победы

В Латвии считают возможным передачу России памятника Освободителям, о сносе которого приняли решение власти Риги. Об этом 14 мая пишет Baltnews со ссылкой на вице-мэра латвийской столицы Эдварда Смилтенса.
«Это (передача памятника России. — Ред.) вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, все монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное хранилище. А потом уже решается, что с ними делать дальше», — заявил Смилтенс в эфире Латвийского радио.
Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.
Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 Мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.