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    Вице-мэр Риги допустил, что Россия сможет забрать памятник Освободителям из Парка Победы

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    2 комментария

    В Латвии считают возможным передачу России памятника Освободителям, о сносе которого приняли решение власти Риги. Об этом 14 мая пишет Baltnews со ссылкой на вице-мэра латвийской столицы Эдварда Смилтенса.

    «Это (передача памятника России. — Ред.) вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, все монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное хранилище. А потом уже решается, что с ними делать дальше», — заявил Смилтенс в эфире Латвийского радио.

    Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действие двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

    Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 Мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.

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    Комментарии (2)

    266198421
    Забрать вместе с русскоязычными жителями Латвии, что протестовали против его демонтажа.Ведь своих мы , как всем известно, не бросаем.
    Local
    Это было бы неплохим выходом из ситуации.
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