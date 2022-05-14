В Маяковке расскажут о «немецких» сталинках на Черной речке

В начале 2000-х богатые петербуржцы охотно скупали малоэтажные сталинки в районе Черной речки. 17 мая исследовательница и обитательница тех мест расскажет, чем сталинские «немецкие» коттеджи так привлекательны и правда ли их строили пленные немцы. Заодно вспомним графа Строганова. Бесплатно. 12+
«Вот человек, который целый век хлопочет, чтоб разориться, но не может!» — так говорила императрица Екатерина II о хозяине здешних мест Строганове. На строгановской даче бывали российские монархи, как-то наведался шведский король Густав IV. Великая Отечественная «освободила» исторический район Новая Деревня под застройку: в блокаду деревянные строения шли на дрова. Невысокие сталинки успели «построиться» до постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» и по сей день дают своим обитателям если не излишество, то роскошь — жить будто не в мегаполисе, а в душевном маленьком городке. И не скажешь, что строили коттеджи в послевоенное время «из того, что было» — в том числе из фрагментов строений, разрушенных в войну. Елена Николаева, по профессии технолог полиграфического производства, выросла в Озерках, жила у Парка 300-летия Петербурга, но так прониклась «немецкими» коттеджами, что поселилась в одном из них, предварительно решившись на капремонт. Затем прониклась и особенностями всех тамошних окрестностей и создала блог «Сталинка на Чёрной речке».
17 мая в Маяковке (наб. Фонтанки, 44, 1-й этаж, медиахолл) узнаем о «строгановских праздниках», о доме, где умудрились в 1930-х собрать самолет, и о многом другом на лекции «Исторический район Чёрная речка: от Строганова до «немецких» коттеджей». Подробности на сайте библиотеки Маяковского, начало в 18:30.
Александра Шеромова