На Васильевском острове автобус внезапно врезался в столб

В Василеостровском районе Петербурга автобус врезался в столб. По предварительной информации, водителю стало плохо.

Фотографии с места происшествия днём 14 мая прислала читательница «Фонтанки». На кадре видно, что удар повредил лобовое стекло транспортного средства. По словам очевидицы, все произошло на Наличной улице, у дома 55. Судя по фото, проезду он не мешает.

Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус без пассажиров ехал по маршруту № 158. В качестве причины ДТП пока что называют внезапное ухудшение состояния водителя.



«Предрейсовый осмотр отклонений не выявил, накануне он отдыхал. Автобус исправен», — добавили в ПАТ.

