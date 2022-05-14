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    На Васильевском острове автобус внезапно врезался в столб

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    В Василеостровском районе Петербурга автобус врезался в столб. По предварительной информации, водителю стало плохо.

    Фотографии с места происшествия днём 14 мая прислала читательница «Фонтанки». На кадре видно, что удар повредил лобовое стекло транспортного средства. По словам очевидицы, все произошло на Наличной улице, у дома 55. Судя по фото, проезду он не мешает.

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    Как сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса», автобус без пассажиров ехал по маршруту № 158. В качестве причины ДТП пока что называют внезапное ухудшение состояния водителя.

    «Предрейсовый осмотр отклонений не выявил, накануне он отдыхал. Автобус исправен», — добавили в ПАТ.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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