Пентагон предупредил, что поставки вооружения на Украину приостановят, если сенат не выделит Киеву 40 млрд долларов

«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби (цитата по РИА Новости ). В администрации США полагают, что нынешних средств Украине хватит до 19 мая.

Поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении Киеву 40 млрд долларов, накануне заблокированный сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Об этом 13 мая сообщили в Пентагоне.

11 мая палата представителей конгресса США поддержала увеличение помощи Украине на сумму до 40 миллиардов долларов. Самая большая часть суммы предполагает экономическую поддержку. Из 40 миллиардов 8,7 должны пойти на экономическую помощь, 6 — на вооружение, 5 — на продовольственную помощь, почти миллиард — беженцам.



Однако 13 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол во время заседания верхней палаты американского конгресса заблокировал лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, которые вышли требовать скорейшего принятия законопроекта.



Рэнд Пол добивается внесения изменений в законопроект, которые предполагают создание специального генерального инспектора для контроля за тем, как расходуется военная помощь Украине, чтобы предотвратить хищения и мошенничество. «Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. <...> мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США»,— прокомментировал он свое решение.



Из-за его решения голосование по вопросу предоставления Украине еще $40 млрд переносится как минимум до следующей недели.