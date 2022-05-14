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    Пентагон предупредил, что поставки вооружения на Украину приостановят, если сенат не выделит Киеву 40 млрд долларов

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    2 комментария

    Поставки вооружений из США на Украину могут приостановиться, если сенат не примет проект о выделении Киеву 40 млрд долларов, накануне заблокированный сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Об этом 13 мая сообщили в Пентагоне.

    «Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать», — сказал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби (цитата по РИА Новости). В администрации США полагают, что нынешних средств Украине хватит до 19 мая.

    11 мая палата представителей конгресса США поддержала увеличение помощи Украине на сумму до 40 миллиардов долларов. Самая большая часть суммы предполагает экономическую поддержку. Из 40 миллиардов 8,7 должны пойти на экономическую помощь, 6 — на вооружение, 5 — на продовольственную помощь, почти миллиард — беженцам.

    Однако 13 мая сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол во время заседания верхней палаты американского конгресса заблокировал лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, которые вышли требовать скорейшего принятия законопроекта.

    Рэнд Пол добивается внесения изменений в законопроект, которые предполагают создание специального генерального инспектора для контроля за тем, как расходуется военная помощь Украине, чтобы предотвратить хищения и мошенничество. «Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. <...> мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США»,— прокомментировал он свое решение.

    Из-за его решения голосование по вопросу предоставления Украине еще $40 млрд переносится как минимум до следующей недели.

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    Комментарии (2)

    Vasya11
    По телу и голове Рэнд Пола уже начали неустанно перемещаться несколько десятков лазерных яркооранжевых точек от прицелов с оптикой. Установленных на дальнобойных, усовершенствованных, снайперских винтовок спец.наза НАТО.
    Точки перемещаются по его телу даже тогда, когда он принимает душ, и/или уже ложится в накрохмаленную постель.
    Но он, их (точки от прицела) пока не замечает.
    А тем временем, услужливая домработница (МАРПЛ) в доме Рэнда Пола, не подозревая что ей доставили из ближайшего маркета, заготавливает полуфабрикаты на следующую неделю на завтрак, хозяину дома.
    Ведь в выходные и самой хочется побыть дома, с семьёй.

    Далее, на следующей неделе, запасаемся попкорном, и отслеживаем разворачивающийся сценарий дедектива в стиле амерской версии об отказе давать комментарии по поводу смерити одного из сенаторов конгресса США.
    Свободу Лёхе!
    У Лукашенко.. - глаза разбегаются.. Сколько там долларов давала Россия ему в кредит, из-за которых там - шуму было! )
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