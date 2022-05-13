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    Депортированный из России боец ММА на родине получил 8,5 лет колонии

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    Боец поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиев после принудительного возвращения в Таджикистан приговорён к лишению свободы. Как и в России, на родине до суда его довела активность в социальных сетях.

    Как сообщают местные СМИ, приговор Чоршанбиеву огласили в суде Душанбе 13 мая. Ему назначили 8 лет и шесть месяцев колонии. В его Instagram* (запрещён в РФ) также появилась запись о сроке с уточнением, что заседание прошло без родителей, которых хотел видеть подсудимый, его адвокаты оглашения решения не ожидали.

    Чоршанбиеву вменялись две статьи Уголовного кодекса Таджикистана — «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя». Разжигал и подстрекал он, по версии следствия, провокационными постами в своих соцсетях.

    Уголовным делом бойца встретили в Душанбе сразу после прилёта из России, откуда его выслали после гонок в Лефортовском тоннеле. О них московская полиция также узнала из его соцсетей. Чоршанбиева задержали в столице в начале декабря прошлого года, действительного в РФ удостоверения и полиса ОСАГО при себе у него не оказалось.

    Чоршанбе Чоршанбиев — 26-летний боец из Таджикистана. Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. В последнее время жил и строил спортивную карьеру в Москве.

    *Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

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