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Бойца ММА Чоршанбиева вышлют из России после нарушения ПДД. Самолёта он будет ждать в спецприёмнике

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Вольная трактовка ПДД и её демонстрация в Instagram обернулись для иностранного бойца поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиева штрафом и административным выдворением из России. Об этом 6 декабря сообщает Останкинский райсуд Москвы.

Чоршанбиев признан виновным в нарушении миграционного законодательства и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 18.8 КоАП наказан штрафом в размере 5 тысяч рублей в счёт казны. Денежная санкция остаться в России не позволила.

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
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Суд постановил выдворить Чоршанбиева «путём принудительного перемещения через границу». До этого его отправили в Центр временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД.

пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

Чоршанбе Чоршанбиев — 26-летний боец из Таджикистана. Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. В последнее время живёт и строит спортивную карьеру в Москве.

3 декабря столичная полиция показала кадры задержания Чоршанбиева. Сообщалось, что при себе у водителя не оказалось действительного в РФ удостоверения и полиса ОСАГО. Интерес к бойцу, как в водителю, у полицейских появился после публикации в Instagram видео, на котором Чоршанбиев на Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила.

Спортсмен уточнил, что видео было записано в июле, на нарушение его как будто никто не провоцировал. «Сам себя иногда провоцирую», — поделился он.

Фото: пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

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Комментарии (4)

мухомор
жалко, что единичная акция.
repovesi
Наконец-то в России стали относиться к подобным художествам как в Финляндии!! Пальцы откатали и на 10 лет запрнтина въезд в Россию!!
lamer
Чемодан, вокзал и Дорожную в репродуктор.
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