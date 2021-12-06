Бойца ММА Чоршанбиева вышлют из России после нарушения ПДД. Самолёта он будет ждать в спецприёмнике

Чоршанбиев признан виновным в нарушении миграционного законодательства и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 18.8 КоАП наказан штрафом в размере 5 тысяч рублей в счёт казны. Денежная санкция остаться в России не позволила.

Вольная трактовка ПДД и её демонстрация в Instagram обернулись для иностранного бойца поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиева штрафом и административным выдворением из России. Об этом 6 декабря сообщает Останкинский райсуд Москвы.

Суд постановил выдворить Чоршанбиева «путём принудительного перемещения через границу». До этого его отправили в Центр временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД.

Чоршанбе Чоршанбиев — 26-летний боец из Таджикистана. Выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. В последнее время живёт и строит спортивную карьеру в Москве.



3 декабря столичная полиция показала кадры задержания Чоршанбиева. Сообщалось, что при себе у водителя не оказалось действительного в РФ удостоверения и полиса ОСАГО. Интерес к бойцу, как в водителю, у полицейских появился после публикации в Instagram видео, на котором Чоршанбиев на Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила.



Спортсмен уточнил, что видео было записано в июле, на нарушение его как будто никто не провоцировал. «Сам себя иногда провоцирую», — поделился он.

