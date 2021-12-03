После публикации в Instagram за езду без прав и полиса задержали бойца MMA

Блогер и боец поп-MMA Чоршанбе Чоршанбиев после летних гонок в тоннеле на время остался без своей Camry. У него не оказалось пригодного для вождения на территории России водительского удостоверения.



О задержании Чоршанбиева стало известно 3 декабря. Дорожная полиция заинтересовалась им из-за выложенного в соцсетях ролика с гонками по Лефортовскому тоннелю. Бойца остановили на МКАД и доставили в отдел, сообщает ГУ МВД столицы. Беседу с ним записали на видео. Чоршанбиева спросили, что его спровоцировало на нарушение ПДД. «Я сам себя иногда провоцирую», — поделился блогер.