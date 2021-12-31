Депортированного из России бойца ММА задержали после прилёта в Душанбе

Депортированный из России боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилете из Москвы, сообщили РИА Новости 31 декабря в Генпрокуратуре Таджикистана.

«Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности для жизни и здоровья граждан, задержан по прилете из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», — сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного прокуратурой района Шохмансур города Душанбе возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана — «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».