Депортированного из России бойца ММА задержали после прилёта в Душанбе

Депортированный из России боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе сразу по прилете из Москвы, сообщили РИА Новости 31 декабря в Генпрокуратуре Таджикистана.
«Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности для жизни и здоровья граждан, задержан по прилете из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», — сказал собеседник агентства.
В отношении задержанного прокуратурой района Шохмансур города Душанбе возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана — «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».
Представитель Генпрокуратуры также сообщил, что в отношении Чоршанбиева в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог было возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в хищении личного имущества жителя этого же города.
«Однако он не сделал необходимых выводов и продолжал совершать правонарушения в Российской Федерации», — сказал собеседник агентства. По его словам, Чоршанбиев регулярно публиковал провокационные посты в социальных сетях, особенно на своей личной странице, занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам.
Ранее московские полицейские составили протокол о нарушении правил въезда в Россию на Чоршанбиева, который на Toyota Camry лихачил в Лефортовском тоннеле, а свои ролики с примерами опасной езды выкладывал в интернет. При задержании выяснилось, что у уроженца Таджикистана нет российских прав и ОСАГО.