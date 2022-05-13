«Зиганувшего» российского гонщика признали виновным, но дисквалифицировать пожизненно не стали

Российского гонщика Артема Северюхина, показавшего приветствие, похожее на нацистское, после одной из гонок, признали виновным по пяти статьям кодекса Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом 13 мая пишет Racefans.net со ссылкой на официальное заявление FIA.



Организация провела расследование. Были опрошены свидетели и изучены видеозаписи инцидента. Сам гонщик признал вину и выразил глубокое сожаление по поводу неподобающего жеста. В результате FIA признала Северюхина виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, в том числе в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти». Однако федерация ограничилась дисквалификацией россиянина с первого этапа чемпионата Европы в Портимау, где Северюхин одержал победу.

