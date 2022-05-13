«Зиганувшего» российского гонщика признали виновным, но дисквалифицировать пожизненно не стали

Российского гонщика Артема Северюхина, показавшего приветствие, похожее на нацистское, после одной из гонок, признали виновным по пяти статьям кодекса Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом 13 мая пишет Racefans.net со ссылкой на официальное заявление FIA.
Организация провела расследование. Были опрошены свидетели и изучены видеозаписи инцидента. Сам гонщик признал вину и выразил глубокое сожаление по поводу неподобающего жеста. В результате FIA признала Северюхина виновным в нарушении пяти пунктов кодекса организации, в том числе в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти». Однако федерация ограничилась дисквалификацией россиянина с первого этапа чемпионата Европы в Портимау, где Северюхин одержал победу.
Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперёд. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены гитлеровской Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Формально Северюхин выступает под итальянским флагом из-за санкций, наложенных на Россию в связи со спецоперацией на Украине. Позже появилось видео с извинениями гонщика.