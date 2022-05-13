В Петербурге у консульства Латвии появились очередь и баннер с памятником советским воинам. «Фонтанка» нашла там странную фотозону

У стен бывшего консульства Латвии на Васильевском острове установили импровизированный мемориал с изображением памятника советским войнам в Риге. Видео солидной очереди к «монументу» 13 мая было опубликовано в одном из телеграм-каналов. «Фонтанка» побывала на месте, но обнаружила другую картину.

На опубликованном видео у стены дома № 11 на 10-й линии Васильевского острова установлен баннер в металлической раме. На изображении — памятник советским воинам в парке Победы в Риге, который планируют демонтировать латвийские власти.



К баннеру растянулась очередь, хвост которой теряется дальше соседнего здания. Молодые люди с георгиевскими ленточками ожидают своей очереди возложить цветы к импровизированному мемориалу, причем в выборе цветов находящиеся в очереди люди подошли с удивительным единодушием — в руках у всех красные гвоздики. На видео также можно заметить, что у молодого человека в красной куртке на спине надпись «Волонтерская рота», это название патриотической общественной организации.

