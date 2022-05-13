    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    7 м/с, зап

    750мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Риге решили начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам

    883
    1 комментарий

    Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, которые нужны для демонтажа памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом 13 мая сообщает Латвийское радио и телевидение со ссылкой на главу города Мартиньша Стакиса, передает ТАСС.

    Решение, по его словам, принято на внеочередном заседании в пятницу. Работу, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручили выполнять Агентству по делам памятников и другим думским структурам.

    Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

    Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.

    В апреле 1996 года 9-й съезд националистического Движения за национальную независимость Латвии принял резолюцию о сносе памятника Освободителям Риги. В 1997 году его попытались взорвать, после чего Рижская дума выделила 10500 латов на ремонт и ещё 18 тысяч — на благоустройство территории. Позднее парк пытались переоборудовать, но инициатива не получила активной поддержки.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    бесполезно, Верховный Хурал не утвердит решение думы Риги.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close