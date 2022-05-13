В Риге решили начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам

Рижская дума приняла решение начать подготовительные работы, которые нужны для демонтажа памятника советским воинам в парке Победы в Риге. Об этом 13 мая сообщает Латвийское радио и телевидение со ссылкой на главу города Мартиньша Стакиса, передает ТАСС.



Решение, по его словам, принято на внеочередном заседании в пятницу. Работу, в том числе для последующей организации поиска подрядчиков, поручили выполнять Агентству по делам памятников и другим думским структурам.

Как писала ранее «Фонтанка», в Латвии сейм принял закон, позволяющий демонтировать памятник Освободителям Риги. Документ приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.