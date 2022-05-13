В Петербурге больше 500 человек попали на карантин на фоне отмены масочного режима

Число пациентов на карантине по коронавирусу достигло в Петербурге 552 человек, следует из отчета Смольного. Для сравнения, 4 мая на карантине был всего 171 петербуржец.

Как говорится в эпидемиологической справке городского оперштаба от 13 мая, в больницах Петербурга на 1 509 койках находятся 1 358 пациентов, из которых 173 — в реанимации, а 32 подключены к ИВЛ. Еще 4 519 человек — на амбулаторном лечении.



Тем временем губернатор Александр Беглов написал письмо главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить масочный режим в Петербурге. Почему вопрос о том, кто должен отменять режим, стал дискуссионным — читайте в разборе «Фонтанки».

