    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 10

    7 м/с, зап

    751мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    COVID-19

    В Петербурге больше 500 человек попали на карантин на фоне отмены масочного режима

    1171
    обсудить

    Число пациентов на карантине по коронавирусу достигло в Петербурге 552 человек, следует из отчета Смольного. Для сравнения, 4 мая на карантине был всего 171 петербуржец.

    Как говорится в эпидемиологической справке городского оперштаба от 13 мая, в больницах Петербурга на 1 509 койках находятся 1 358 пациентов, из которых 173 — в реанимации, а 32 подключены к ИВЛ. Еще 4 519 человек — на амбулаторном лечении.

    Тем временем губернатор Александр Беглов написал письмо главному санитарному врачу РФ Анне Поповой с предложением отменить масочный режим в Петербурге. Почему вопрос о том, кто должен отменять режим, стал дискуссионным — читайте в разборе «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close