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    Где масочный режим вводили, туда и идите: почему никто не отменит маски в Петербурге

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    8 комментариев

    В Петербурге установился нерушимый масочный режим. Власти никак не могут определиться, кто именно должен его отменять. А пока решают, на горожан продолжают составлять протоколы за маски.

    Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
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    Заболеваемость в Петербурге ниже низкого. Больницы пустеют, госпитализация минимальная, коллективный иммунитет — лучше всех в стране. По Невскому в майские прошёл миллионный «Бессмертный полк», гуляли сотни тысяч туристов. Чем не время для отмены масочного режима? В Смольном при введении коронавирусных ограничений ссылались на рекомендации местного Роспотребнадзора. Но там заявили, что отмена — вопрос не их уровня.

    «Я прошу жителей города соблюдать рекомендации, которые дает Роспотребнадзор, — это дистанция, маски. В зависимости от того, как будет снижаться порог заболеваемости, будут снижаться и ограничения», — еще в марте говорил губернатор Александр Беглов после того, как масочный режим отменили в Москве.

    В петербургском Роспотребнадзоре заявили, что это не их масштаб.

    «Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача РФ № 31. В городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача РФ», — указала на столицу руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    В документе от Анны Поповой, который вступил в силу 28 октября 2020 года, действительно говорится: «Постановляю: лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

    Однако список ограничений вводился со ссылкой на статью 31 федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой ограничения вводятся и отменяются по рекомендации главного санитарного врача, но решением органа исполнительной власти субъекта Федерации.

    И федеральная практика показывает: отмена масочного режима — дело местных властей. От масок уже отказались в Москве, Московской, Мурманской, Тамбовской, Кемеровской областях и других регионах страны, и действующее постановление Поповой помехой не стало.

    Круг замкнулся.

    Сам себе Роспотребнадзор

    Пока власти Петербурга не могут определиться с ответственным за отмену, рядовые петербуржцы удивленно спрашивают: «Какой еще масочный режим?» В большинстве мест средства защиты перестали спрашивать уже давно.

    Держатся еще большие сети. Петербуржцы рассказывают, что у них, например, требовали маски в «Окее» и «Ленте», «Золотом Яблоке», «Буше». Но в основном формально, при оплате на кассах, а по залу все ходили свободно.

    Некоторые уже посетили Эрмитаж, Главный штаб и Мариинский театр без защиты, хотя о ней и напоминали, но жестко не требовали. Аналогичная ситуация и в «Сапсанах». Глядя на это, даже те, кто из вежливости надевал иногда маску, перестал это делать.

    Последний оплот масочного режима в Петербурге — метрополитен. Хотя и там уже интенсивность проверок на совести проверяющих.

    «На прошлой неделе пополняла «Подорожник» в кассе «Гостиного двора». Сказали, без маски обслуживать не будут. На мое замечание, что между нами стекло, сказали, что «это неважно». Сама кассир была в спущенной с носа маске. В итоге я нашла в сумке маску с оторванной веревочкой, и такой вариант, висящий на одном ухе, тетеньку устроил. В самом метро прошла через турникет без маски и проблем», — рассказала петербурженка Галина.

    Но из-за того, что режим формально не отменен, окончательно выбрасывать маски из карманов и сумок рано: проверяющие не дремлют. Число протоколов за маски в апреле 2022 года оказалось в три раза выше, чем в 2021 году.

    Если год назад, по данным комтранса, их было 37, а теперь 119. Но и это меньше, чем было еще несколько месяцев назад. Для сравнения: в январе 2022 года составили 180 протоколов, в феврале — 176, в марте — 245.

    Вы продолжаете надевать маску?

    P. S.: После публикации материала стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил отменить в Санкт- Петербурге масочный режим.

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

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    Комментарии (8)

    X-кот
    классика жанра - этонемы, ихтамнет, этоонисами - основная риторика власти и основанные на этом действия
    So1nishko
    "вводятся и отменяются по рекомендации главного санитарного врача, но решением органа исполнительной власти субъекта федерации"
    Т.к. использована формулировка "рекомендация", то решения остаются на усмотрение исполнительной власти субъекта - т.е. губернатора (как главы исполнительной власти), либо его подчинённых, которым губернатором или ЗАКСом даны соответствующие полномочия.
    Т.е. Беглов однозначно может отменить режим.
    Mustamyaki
    Никогда, нигде не надевал намордник, если просили - посылал куда подальше. Один человек не имеет права требовать от другого носить тряпку на лице. Ни Беглов, ни Попова, ни Путин, никто таких прав не имеет.
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