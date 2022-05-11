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    Петербургский Роспотребнадзор признался, почему не может отменить масочный режим в городе

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    3 комментария

    Масочный режим в Петербурге вводила главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, и отменить его местный Роспотребнадзор не может, объяснила руководитель городского управления ведомства Наталия Башкетова.

    «Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача РФ №31. В городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача РФ», — сказала Башкетова 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

    На уточнение ведущей, что теперь главный санитарный врач РФ и должен его отменять, она кивнула.

    Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин еще в марте объявил, что в столице отменяются масочный режим и регулярное измерение температуры.

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    Комментарии (3)

    onotolich
    башкетова, узбагойзя - все, кто хотели, уже все отменили масочный режим.
    VKuser154016219
    маразм крепчает
    alexadmin
    "Мы потерял Большую Круглую Печать..."
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