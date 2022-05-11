Петербургский Роспотребнадзор признался, почему не может отменить масочный режим в городе

Масочный режим в Петербурге вводила главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, и отменить его местный Роспотребнадзор не может, объяснила руководитель городского управления ведомства Наталия Башкетова.

«Масочный режим был введен постановлением главного санитарного врача РФ №31. В городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача РФ», — сказала Башкетова 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».



На уточнение ведущей, что теперь главный санитарный врач РФ и должен его отменять, она кивнула.



Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин еще в марте объявил, что в столице отменяются масочный режим и регулярное измерение температуры.

