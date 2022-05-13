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    COVID-19

    Беглов предложил отменить масочный режим в Петербурге

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    16 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что предлагает отменить в городе масочный режим. Соответствующее письмо он направил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой.

    «Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим», — написал Беглов в пятницу, 13 мая, в своем телеграм-канале.

    Градоначальник отметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 40,6 %. Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19.

    По данным Смольного, сейчас для лечения больных COVID-19 развернуто 1 509 коек в 7 стационарах города. Свободный коечный фонд на 12 мая составлял 18,3 %.

    «Фонтанка» уже подробно рассказывала, почему в Петербурге пока официально не отменили масочный режим, несмотря на снижение заболеваемости.

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    Комментарии (16)

    Блейк
    Когда отстраняли от работы без содержания, он Поповой письма не слал. Хватило главы питерского роспотребнадзора, кстати так и не отменили. А тут ему надо письмецо заслать. С чего вдруг? Или Собянин тоже месяцами с Поповой переписывался. К нм в музей приходят люди из других городов и очень сильно так высказываются в любви к нашему градоначальнику, по поводу масок. Вот завтра отменят маски и что вирус резко нападёт? Только упоротые носят маски до сих пор, верят что это их спасает. С таким же успехом можно амулетами обвешаться, толк такой же будет.
    footballer13
    Благодетель ты наш!
    BaGira
    Да ладно????? Я думала мы остаток жизни будем в магазине на кассе при оплате судорожно искать в кармане скомканную маску, чтобы через три секунды ее снять и обратно упрятать. Потому как оплатить можно только в маске, иначе кассиру влетит.
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