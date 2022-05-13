Беглов предложил отменить масочный режим в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что предлагает отменить в городе масочный режим. Соответствующее письмо он направил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой.

«Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим», — написал Беглов в пятницу, 13 мая, в своем телеграм-канале.

