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    Экономика и санкции

    «Во избежание проблем». МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

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    17 комментариев

    МИД России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, учитывая «недружественный курс» Лондона. Об этом 13 мая заявили в пресс-службе ведомства.

    Как отметили в министерстве, там всё чаще получают жалобы от россиян на то, что получить британскую визу стало практически невозможно. В Лондоне ситуацию объяснили тем, что сейчас «отдают приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев». Кроме того, у граждан РФ возникают проблемы с обязательной предоплатой консульского сбора, так как из-за санкций рассчитаться за него картами Visa или Mastercard российского банка не получается.

    МИД РФ указал Британии на то, что подобный подход противоречит ранее достигнутым соглашениям по консульским вопросам, и заявил о «неприемлемости подобного пренебрежительного отношения к россиянам».

    «Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — подчеркнули в дипведомстве.

    13 мая Великобритания обновила антироссийский санкционный список, включив туда в том числе олимпийскую чемпионку, председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и ЗАО «Спорт-Экспресс» Алину Кабаеву. До этого Лондон вводил ограничения против российских СМИ, бизнеса и чиновников, включая президента Владимира Путина. Россия ответила тем же, запретив въезд министрам Великобритании и Борису Джонсону.

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    Комментарии (17)

    OttoVonNasmorck
    Как отметили в МИД РФ, британские штрибаны совсем не фильтруют хрюканину.
    Инкогнито2021
    Мид постеснялся бы советы давать!!! С такой репутацией лучше молчать
    VKuser49193372
    не иначе будут удары по центрам решений
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