«Во избежание проблем». МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

МИД России рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз, учитывая «недружественный курс» Лондона. Об этом 13 мая заявили в пресс-службе ведомства.



Как отметили в министерстве, там всё чаще получают жалобы от россиян на то, что получить британскую визу стало практически невозможно. В Лондоне ситуацию объяснили тем, что сейчас «отдают приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев». Кроме того, у граждан РФ возникают проблемы с обязательной предоплатой консульского сбора, так как из-за санкций рассчитаться за него картами Visa или Mastercard российского банка не получается.

