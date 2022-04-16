Россия закрыла въезд для министров Великобритании и Бориса Джонсона

Москва в ответ на санкции Великобритании включила в свой стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. Об этом 16 апреля сообщает МИД РФ в своих соцсетях.

Въезд в Россию закрывается, в частности, для британского премьер-министра Бориса Джонсона, глав британского МИД, Минобороны и других министерств, генпрокурора, депутата Терезы Мэй — бывшего премьера страны.

