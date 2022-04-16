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    Россия закрыла въезд для министров Великобритании и Бориса Джонсона

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    12 комментариев

    Москва в ответ на санкции Великобритании включила в свой стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. Об этом 16 апреля сообщает МИД РФ в своих соцсетях.

    Въезд в Россию закрывается, в частности, для британского премьер-министра Бориса Джонсона, глав британского МИД, Минобороны и других министерств, генпрокурора, депутата Терезы Мэй — бывшего премьера страны.

    Скриншот из сообщения в <a href="https://vk.com/mid?w=wall-70034991_549606" class="_ io-leave-page" target="_blank">vk.com/mid</a>
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    Как сообщили в МИД РФ, в ближайшее время в стоп-лист будут включены британские политики и парламентарии, которые способствуют «нагнетанию антироссийской истерии».

    В министерстве добавили, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев оружием и координируя аналогичные усилия НАТО, и назвали неприемлемым подстрекательство Лондона, подталкивающего другие страны к санкциям против России.

    Скриншот из сообщения в <a href="https://vk.com/mid?w=wall-70034991_549606" class="_ io-leave-page" target="_blank">vk.com/mid</a>
    Скриншот из сообщения в vk.com/mid

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    Комментарии (12)

    mikkola2008
    Ну все англичане приехали, как теперь будут в урюпинск ездить.
    tochilshik
    Британия содрогнулась от хохота.
    VKuser199962806
    Давно пора было. А не услужливо прогибаться .
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