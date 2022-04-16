Россия закрыла въезд для министров Великобритании и Бориса Джонсона

Москва в ответ на санкции Великобритании включила в свой стоп-лист ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. Об этом 16 апреля сообщает МИД РФ в своих соцсетях.
Въезд в Россию закрывается, в частности, для британского премьер-министра Бориса Джонсона, глав британского МИД, Минобороны и других министерств, генпрокурора, депутата Терезы Мэй — бывшего премьера страны.
Как сообщили в МИД РФ, в ближайшее время в стоп-лист будут включены британские политики и парламентарии, которые способствуют «нагнетанию антироссийской истерии».
В министерстве добавили, что Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев оружием и координируя аналогичные усилия НАТО, и назвали неприемлемым подстрекательство Лондона, подталкивающего другие страны к санкциям против России.