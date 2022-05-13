Rolling Stones выпустят запись секретного концерта 1977 года

Live at El Mocambo 1977 — первое официальное издание двух так называемых секретных концертов группы, которые состоялись 4 и 5 марта 1977 года в маленьком клубе на 300 мест в Торонто. Секретные концерты — традиция Rolling Stones. Это выступления, о которых неизвестно заранее, и только в день концерта на каком-нибудь маленьком клубе появляется малозаметное объявление о предстоящем концерте звезд.

Легендарная рок-группа Rolling Stones впервые выпустит на виниле и CD запись концерта 1977 года. Пластинки поступят в продажу 13 мая.

Ранее концерт 1977 года никогда не выпускался полностью, некоторые из композиций входили в другие альбомы или издавались пиратами в урезанном виде.



Live at El Mocambo 1977 выйдет на пластинках и CD. В альбоме прозвучат 23 живые композиции, среди них нет неизвестных песен.



«Мы на сцене в El Mocambo, и мы никогда не чувствовали себя лучше. Я имею в виду, мы звучали великолепно», — написал Кит Ричардс в релизе альбома.

