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    Музыка

    Rolling Stones выпустят запись секретного концерта 1977 года

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    Легендарная рок-группа Rolling Stones впервые выпустит на виниле и CD запись концерта 1977 года. Пластинки поступят в продажу 13 мая.

    Live at El Mocambo 1977 — первое официальное издание двух так называемых секретных концертов группы, которые состоялись 4 и 5 марта 1977 года в маленьком клубе на 300 мест в Торонто. Секретные концерты — традиция Rolling Stones. Это выступления, о которых неизвестно заранее, и только в день концерта на каком-нибудь маленьком клубе появляется малозаметное объявление о предстоящем концерте звезд.

    Ранее концерт 1977 года никогда не выпускался полностью, некоторые из композиций входили в другие альбомы или издавались пиратами в урезанном виде.

    Live at El Mocambo 1977 выйдет на пластинках и CD. В альбоме прозвучат 23 живые композиции, среди них нет неизвестных песен.

    «Мы на сцене в El Mocambo, и мы никогда не чувствовали себя лучше. Я имею в виду, мы звучали великолепно», — написал Кит Ричардс в релизе альбома.

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