«Ъ»: автомобильные запчасти за два месяца подорожали на 30%

За март-апрель цены на запчасти для автомобилей в России выросли в среднем на 30%, а на некоторые из-за дефицита, вызванного сложностями с поставкой, они подскакивали вшестеро. Параллельный импорт ситуацию пока не спасает.

Запчасти для кузовного ремонта, особенно популярные в последние месяцы, по сравнению с февралем выросли в цене в среднем на 31%, сообщает 13 мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования». Сильнее всего (на 30% и более) подорожали бамперы, передние фары, крылья и передние двери — независимо от марки автомобиля. Лидером по удорожанию запчастей для кузовного ремонта стал Ford (на 83%), следом с почти двукратным отставанием идут Subaru (48%), Mercedes (44%) и BMW (41%).



По словам замгендиректора по сервису «Авилона» Алексея Гуляева, именно с кузовными деталями сейчас наиболее заметен дефицит, складских запасов хватит на 2–4 месяца. Директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отмечает, что если для машин в возрасте пяти лет и старше есть неоригинальные кузовные запчасти и предложения на вторичном рынке, то с запчастями для новых и уникальных машин проблемы. С расходными компонентами, вроде фильтров, колодок и дисков, а также деталями подвески ситуация «относительно нормальная», но сложности есть с агрегатными деталями и электронными блоками. При этом в апреле, по его словам, цены были стабильнее мартовских, а по некоторым позициям даже снизились, но если возникает дефицит на востребованный компонент, цены на него взлетают кратно, были случаи шестикратного подорожания относительно рекомендованной розничной стоимости.