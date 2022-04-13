ЦБ РФ предлагает считать стоимость ремонта по ОСАГО по ценам неоригинальных запчастей

Банк России предложил учитывать при расчете стоимости ремонта транспорта по ОСАГО цены не оригинальных запчастей, а их аналогов. Мера по большей части касается машин производителей из «недружественных» стран.



Предложение опубликовано на сайте Центробанка 13 апреля. Согласно документу, определять размеры расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО для транспортных средств производителей из «недружественных» государств будут с учетом цен аналогов запасных частей. Для машин производителей из тех стран, что не вводили санкции против России, выплаты будут по-прежнему рассчитывать из стоимости оригинальных деталей, однако и тут есть «но»: если оригиналов не окажется на рынке, для них тоже будут брать цены аналогов.