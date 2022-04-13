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    ЦБ РФ предлагает считать стоимость ремонта по ОСАГО по ценам неоригинальных запчастей

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    18 комментариев

    Банк России предложил учитывать при расчете стоимости ремонта транспорта по ОСАГО цены не оригинальных запчастей, а их аналогов. Мера по большей части касается машин производителей из «недружественных» стран.

    Предложение опубликовано на сайте Центробанка 13 апреля. Согласно документу, определять размеры расходов на восстановительный ремонт по ОСАГО для транспортных средств производителей из «недружественных» государств будут с учетом цен аналогов запасных частей. Для машин производителей из тех стран, что не вводили санкции против России, выплаты будут по-прежнему рассчитывать из стоимости оригинальных деталей, однако и тут есть «но»: если оригиналов не окажется на рынке, для них тоже будут брать цены аналогов.

    В ЦБ РФ отмечают, что такая мера предлагается временно — «из-за высокой неопределенности цен оригинальных запчастей и проблем с их доступностью». По мнению регулятора, это позволит пострадавшему в ДТП получить деньги и отремонтировать машину пусть не оригинальными, но новыми деталями.

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    Комментарии (18)

    ProstoZloy
    Думаю, и авиакомпании пойдут по пути использования "левака". Временно, конечно - пока не потеряют все самолеты в авиакатастрофах.
    "Спецоперация" идет по плану, как завил пересидент. Вопрос лишь - против кого она направлена на самом деле.
    SERGEY111
    Т е КАСКО практически теряет свою актуальность т к даже с франшизой будет практически неподъемна по цене - ну что ж привет старый добрый гаражный сервис с ремонтом по блату .
    Alex000
    Понятно. Короче сосага себя изжила. Ок.
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