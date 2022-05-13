Главное здание СПбГУ эвакуируют после сообщения о минировании

Известно, что само сообщение о «заминировании» СПбГУ поступило в 10:20. Сотрудников и студентов из здания Двенадцати коллегий сразу же эвакуировали. Для проведения проверки вызвали экстренные службы.



Массовую рассылку писем о якобы готовящихся взрывах в школах, ТЦ и метро Петербург пережил в начале апреля. Сообщения с угрозами все еще продолжают приходить в суды города. 13 мая эвакуировали Петродворцовый, Смольнинский, Красногвардейский, Петроградский, Октябрьский и Выборгский районные суды. Автор писем хочет получить 75 тысяч рублей на страницу во «ВКонтакте».

