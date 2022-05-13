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    Главное здание СПбГУ эвакуируют после сообщения о минировании

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    1 комментарий

    Утром 13 мая главное здание Санкт-Петербургского государственного университета эвакуировали после сообщения о минировании, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учебного заведения.

    Известно, что само сообщение о «заминировании» СПбГУ поступило в 10:20. Сотрудников и студентов из здания Двенадцати коллегий сразу же эвакуировали. Для проведения проверки вызвали экстренные службы.

    Массовую рассылку писем о якобы готовящихся взрывах в школах, ТЦ и метро Петербург пережил в начале апреля. Сообщения с угрозами все еще продолжают приходить в суды города. 13 мая эвакуировали Петродворцовый, Смольнинский, Красногвардейский, Петроградский, Октябрьский и Выборгский районные суды. Автор писем хочет получить 75 тысяч рублей на страницу во «ВКонтакте».

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    А зачем эвакуируют то?Это просто хлопцы из СБУ балуются,чисто посмеяться да шороху навести.
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