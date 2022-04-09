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    Телефонные бомбисты и Карлсон пошли вразнос и за день наговорили на пять уголовных дел в Петербурге

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    Любители пошутить о бомбах продолжают добавлять работу петербургской полиции. После обходов учебных заведений, метро, торговых центров и налоговой возбуждено пять уголовных дел, фигурантов в них нет.

    Первой «ласточкой» стали письма, которые утром в пятницу посыпались на почту Юго-Западной ТЭЦ, торгово-развлекательных комплексов «Галерея» и «Питер Радуга», учебных заведений в разных районах города, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 апреля.

    Эстафету подхватили телефонные шутники. Звонили в Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, пугали сотрудников гостиницы «Прибалтийская» и ТРК «Планета Нептун». Под раздачу снова попала «Галерея».

    Всего в список попали 15 объектов, в двух школах и ТРЦ решили на всякий случай эвакуироваться и отправили на прогулку больше тысячи человек.

    В половине третьего часа дня слушать о подготовке взрывов пришлось сотрудникам метрополитена. Звонивший представился Карлсоном, добавил, что он Эрик, и заявил, что бомбы заложены на «Достоевской» и «Владимирской». Правоохранители во избежание решили пройтись по всем станциям.

    Примерно в это же время повестку разнообразил Намик, позвонивший в колл-центр ФНС Москвы. Он «минировал» две налоговые инспекции в Петербурге — на улице Красного Текстильщика и на Чайковского.

    К девяти часам вечера полицейские выдохнули — всё проверили, ничего не нашли. Пять дел возбудили по статье о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, в ближайшее время их, вероятно, станет больше.

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