Телефонные бомбисты и Карлсон пошли вразнос и за день наговорили на пять уголовных дел в Петербурге

Любители пошутить о бомбах продолжают добавлять работу петербургской полиции. После обходов учебных заведений, метро, торговых центров и налоговой возбуждено пять уголовных дел, фигурантов в них нет.



Первой «ласточкой» стали письма, которые утром в пятницу посыпались на почту Юго-Западной ТЭЦ, торгово-развлекательных комплексов «Галерея» и «Питер Радуга», учебных заведений в разных районах города, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 апреля.

Эстафету подхватили телефонные шутники. Звонили в Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова, пугали сотрудников гостиницы «Прибалтийская» и ТРК «Планета Нептун». Под раздачу снова попала «Галерея».