Петербургские суды эвакуируются. Их опять «минируют» и хотят денег

В пятницу, 13 мая, петербургским судам снова стали поступать сообщения о минировании. Автор предупреждений хочет перевод на страницу во «ВКонтакте» 75 тысяч рублей.



Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Петродворцовый, Смольнинский, Красногвардейский, Петроградский, Октябрьский и Выборгский эвакуируются, письма также поступили в Кронштадтский и Куйбышевский. Некоторые суды получают и другой текст: в нем говорится, что заминированы также мосты, отели и поезда на синей и оранжевой ветках метро.

