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    Петербургские суды эвакуируются. Их опять «минируют» и хотят денег

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    В пятницу, 13 мая, петербургским судам снова стали поступать сообщения о минировании. Автор предупреждений хочет перевод на страницу во «ВКонтакте» 75 тысяч рублей.

    Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Петродворцовый, Смольнинский, Красногвардейский, Петроградский, Октябрьский и Выборгский эвакуируются, письма также поступили в Кронштадтский и Куйбышевский. Некоторые суды получают и другой текст: в нем говорится, что заминированы также мосты, отели и поезда на синей и оранжевой ветках метро.

    Напомним, в начале апреля Петербург пережил шквал писем о якобы готовящихся взрывах: пришлось проверять школы, торговые центры, станции метро и другие места.

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