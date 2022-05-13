Смольный объявил «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Городские службы Петербурга готовятся к плохой погоде в пятницу, 13-го.

«По информации Росгидрометцентра России, с 9 часов 13 мая до 21 часа 13 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с. «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — сообщает городская администрация.



Администрация Петербурга просит водителей по возможности воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП, пешеходов тоже просят проявлять осторожность.

