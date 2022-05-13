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    Смольный объявил «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

    3206
    1 комментарий

    Городские службы Петербурга готовятся к плохой погоде в пятницу, 13-го.

    Скриншот «Яндекс.Погоды»
    Скриншот «Яндекс.Погоды»
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    «По информации Росгидрометцентра России, с 9 часов 13 мая до 21 часа 13 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с. «Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду», — сообщает городская администрация.

    Администрация Петербурга просит водителей по возможности воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП, пешеходов тоже просят проявлять осторожность.

    Рано утром о сильном ветре предупреждало ГУ МЧС. Что касается температуры, в городе прохладно — около 13 градусов.

    Скриншот «Яндекс.Погоды»
    Скриншот «Яндекс.Погоды»

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Главное чтобы не цвета радуги…
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