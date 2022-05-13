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    МЧС: Готовьтесь, в Петербурге усилится ветер

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    О неблагоприятных погодных условиях предупреждает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

    Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру" / Архив
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    «По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 мая в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 17 м/с», — отмечается в телеграм-канале ведомства.

    В пятницу в городе ожидается переменная облачность, днём без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами порывы до сильного. Воздуха прогреется до 13–15 градусов тепла, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру" / Архив

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