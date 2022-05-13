Циклон не даёт петербургской погоде стать лучше

Петербург остаётся в тылу циклона, поэтому пока значительных улучшений в погоде нет. Чуть теплее будет в субботу.

«Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Атмосферное давление, по его словам, будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. Если в городе плюс 13–15 градусов, то по области 11–16. При этом ощущаться температура в Петербурге будет, по прогнозу «Яндекса», как плюс 7 при пониженной влажности воздуха — 61%. Ветер, как уже писала «Фонтанка», будет сильным и порывистым.

