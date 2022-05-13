    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    7 м/с, зап

    748мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd65.79eur68.78
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Циклон не даёт петербургской погоде стать лучше

    3116
    1 комментарий

    Петербург остаётся в тылу циклона, поэтому пока значительных улучшений в погоде нет. Чуть теплее будет в субботу.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    Атмосферное давление, по его словам, будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. Если в городе плюс 13–15 градусов, то по области 11–16. При этом ощущаться температура в Петербурге будет, по прогнозу «Яндекса», как плюс 7 при пониженной влажности воздуха — 61%. Ветер, как уже писала «Фонтанка», будет сильным и порывистым.

    Обычно в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 3 до 20 градусов тепла в течение дня. Самое холодное 13 мая выдалось в 1999 году, минус 2 днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 27.

    В субботу, по данным СЗ УГМС, потеплеет на 1–2 градуса, а в воскресенье снова плюс 13. Возможны небольшие дожди.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    NoName1234
    Ну конечно…
    То циклон, то бИдон виноват… то ещё кто то
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close