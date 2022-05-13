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    Главный синоптик Петербурга: Прямо через центр города прошёл самый сильный дождь за 5 месяцев

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    4 комментария

    После дождичка в четверг главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что это были самые обильные осадки с прошлой осени.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Вчерашний дождь в Санкт-Петербурге не только хорошо прибил всю пыль и грязь, но стал и самым значительным за последние пять месяцев. Относительно сухие март и апрель в городе настроили нас на то, что осадки постоянно проходят мимо. А тут умеренный дождь прошел прямо через центр города. Выпало в Санкт-Петербурге вчера днем около 10 мм осадков, чуть меньше по югу города. Последний раз более сильные осадки наблюдались в Санкт-Петербурге только 30 ноября 2021 года. В те сутки отмечено 19,9 мм, но это был снег, с которого и начался наш зимний снежный сезон, а высота снежного покрова в городе тогда составила 16 см и в дальнейшем только прибывала», — написал Колесов в своём телеграм-канале 13 мая.

    Следующий дождь, по сего словам, пройдёт в воскресенье. В целом в выходные погода изменится не сильно. На следующей неделе похолодание может продолжиться.

    Сегодня в Петербурге, как уже писала «Фонтанка», около 13 градусов тепла, которые ощущаются как плюс 7. Дождя не ожидается, зато обещают сильный порывистый ветер.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (4)

    своих не бросаем
    за пять месяцев? ничего что зима была..с главным синоптиком Маша поделилась.
    NoName1234
    И что это значит??
    Больше сильных дождей не будет надеюсь??
    AlexZZZ
    "На следующей неделе похолодание может продолжиться."
    Так что те кто призывает отключить отопление уже сейчас - идите в пень.
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