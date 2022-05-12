Военный историк сравнит дуэли в книгах и в жизни

Дуэль была не праздной забавой аристократов, а культурным явлением, следствием социально-экономического развития общества. С этой стороны посмотрим на дуэли 17 мая в РНБ. Бесплатно, 16+

Официально последняя дуэль на шпагах состоялась в 1967 году — когда человек уже в космос успел не раз слетать. Первые дуэли затевали итальянцы в XIV веке, а до России такие поединки добрались лишь полтора-два столетия спустя, но первое время к барьеру друг друга вызывали иностранцы. Зато когда в XIX веке Европа подостыла к дуэлям, Россия только вошла во вкус, причем наши дуэли иностранцы называли варварством: как можно, стреляться почти в упор! Если в петровском Воинском уставе участие в дуэли каралось казнью, то при Александре III дуэли регулировались офицерскими судами.

Военный историк, руководитель проекта «Швейцарский поход», клуба «6-й егерский полк», руководитель школы европейского фехтования Regio Martia Петр Кнопф разложит по полочкам дуэли Италии, Франции и России. А главное, привлечет внимание к поединкам, описанным в художественных произведениях. Возможно, после такого дуэльного ликбеза мы совсем иначе посмотрим на эти произведения.



Слушаем лекцию «Неотвратимая дуэль. Дуэли в книгах и в жизни» 17 мая в конференц-зале РНБ (Садовая, 18), вход свободный. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

