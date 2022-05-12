Дворкович решил переизбраться на пост главы FIDE

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович выдвинул свою кандидатуру на выборы нового главы организации. Об этом 12 мая сообщает портал сhessbase.in.
Выборы состоятся 7-8 августа в индийском городе Ченнаи в рамках генеральной ассамблеи федерации. Дворкович возглавляет FIDE с 3 октября 2018 года.
14 марта Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones заявил, что выступает против спецоперации России на Украине. 16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал бывшего вице-премьера «национал-предателем» и призвал уволить его с поста председателя «Сколково». Дворкович позже покинул эту должность.