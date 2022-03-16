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«Национал-предательство в интересах врага». ЕР призывает уволить Дворковича из «Сколково»

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Пацифизм Аркадия Дворковича вместе с наложенными на российских шахматистов ограничениями под эгидой FIDE не соотносятся с должностью председателя «Сколково». К такому выводу 16 марта пришёл секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Как заявил Турчак 16 марта, Дворковича следует уволить с поста председателя немедленно и с позором. В качестве причин называет отстранение российских шахматистов от международных соревнований, которое в «Единой России» сочли «хамским и шовинистическим выпадом», и пацифистскую позицию по конфликту на Украине. Последнее Турчак называет «национал-предательством».

«Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России, другие, по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах. Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович», — цитирует его РБК.

Слова, которые не понравились Турчаку, Дворкович сказал в интервью изданию Mother Jones. Там же он заявил, что FIDE добивается того, чтобы в России и Белоруссии не проводили шахматные турниры, а шахматисты не могли представлять эти страны на соревнованиях.

Ранее по решению FIDE, которую возглавляет Дворкович, Всемирную шахматную олимпиаду-2022 перенесли из России в индийский Ченнаи. Команды от РФ и Белоруссии не допустят даже в нейтральном статусе — без гимна и флага. Участие возможно только в индивидуальном порядке.

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Комментарии (25)

Капитан Очевидность2
Дворкович - странный тип. Около верхушки, а такие странные мысли озвучивает.
Турчак - негодяй, одно слово ЧЛЕН ЕР.
А сама верхушка похоже уже медленно разлагается, раз пошли такие "интервью".
sench99
Надо отправить правительство в отставку и набрать туда профессионалов.
Капитан Очевидность2
"Пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России..."

За какую такую родину, по мнению турчака, сражаются путинские солдаты под Киевом? Да и под Мариуполем или Харьковом, вроде, не "народ России" живёт?
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