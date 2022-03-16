Российским и белорусским шахматистам разрешили участвовать в международных турнирах в индивидуальном порядке

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в официальных турнирах в индивидуальном порядке под флагом организации. При этом, как уточнили в пресс-служба FIDE 16 марта, участие национальных команд даже в нейтральном статусе запрещено.



«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», — говорится в официальном сообщении на сайте FIDE.

