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Российским и белорусским шахматистам разрешили участвовать в международных турнирах в индивидуальном порядке

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Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в официальных турнирах в индивидуальном порядке под флагом организации. При этом, как уточнили в пресс-служба FIDE 16 марта, участие национальных команд даже в нейтральном статусе запрещено.

«С учетом текущих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) совет FIDE отстраняет сборные России и Белоруссии от участия в официальных турнирах под своей эгидой до дальнейшего распоряжения. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира FIDE игроки из этих стран смогут участвовать под флагом FIDE», — говорится в официальном сообщении на сайте FIDE.

Ранее Международная федерация перенесла шахматную олимпиаду — 2022 из Москвы в индийский Ченнай.

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Комментарии (2)

07A
Сдаются!
DanCitizen
Ну вы ещё Карякину разрешите участвовать...
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