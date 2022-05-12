    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    745мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Болельщики «Зенит» почти 10 часов поднимали флаг клуба на Эльбрус

    648
    обсудить

    На западной вершине Эльбруса развернулся флаг футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщили в социальных сетях петербургской команды 12 мая.

    Само событие произошло 30 апреля, в день четвертого подряд чемпионства «Зенита». Группа спортсменов из школы альпинизма Санкт-Петербурга пешком, без ратраков и канатки, совершила подъем на западную вершину Эльбруса. Высота — 5 642 метра, подъем занял 9 часов 45 минут.

    автор фото: #вЗените (ФК «Зенит») / Telegram
    автор фото: #вЗените (ФК «Зенит») / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, что 30 апреля после победы на «Локомотивом» «Зенит» стал 9-кратным чемпионом России за три тура до окончания сезона. О том, как отмечали очередной триумф петербургского клуба, читайте в материале «Фонтанки».

    автор фото: #вЗените (ФК «Зенит») / Telegram
    автор фото: #вЗените (ФК «Зенит») / Telegram

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close