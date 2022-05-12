Болельщики «Зенит» почти 10 часов поднимали флаг клуба на Эльбрус

На западной вершине Эльбруса развернулся флаг футбольного клуба «Зенит». Об этом сообщили в социальных сетях петербургской команды 12 мая.
Само событие произошло 30 апреля, в день четвертого подряд чемпионства «Зенита». Группа спортсменов из школы альпинизма Санкт-Петербурга пешком, без ратраков и канатки, совершила подъем на западную вершину Эльбруса. Высота — 5 642 метра, подъем занял 9 часов 45 минут.
Напомним, что 30 апреля после победы на «Локомотивом» «Зенит» стал 9-кратным чемпионом России за три тура до окончания сезона. О том, как отмечали очередной триумф петербургского клуба, читайте в материале «Фонтанки».