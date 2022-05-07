Гол Сергеева, Клава Кока и золотой фейерверк. «Зенит» попрощался с болельщиками в последнем домашнем матче сезона

«Зенит» провел последний домашний матч сезона-2021/22 по-чемпионски: победил «Химки» и устроил концерт динамовской болельщицы. Отдел спорт «Фонтанки» — о том, как это было.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» уже в статусе чемпиона основательно подготовился к последнему домашнему матчу сезона на «Газпром Арене». Уже за два часа до игры у центральной лестницы стадиона стартовал концерт групп «Северо-Zапад» и «Бивни». Тут же открыли выставку редких ретроавтомобилей, участвующих в ежегодной весенней гонке — ралли «Ленинград».

В центральном фойе автографы раздавал Вячеслав Караваев. Там же разместили чемпионский кубок, с которым мог сфотографироваться любой желающий.

Сами чемпионы приехали на стадион на новом золотом автобусе с надписью «4емпионы».



Печальные новости для футбольных коллекционеров. В официальной программке матча «Зенит» — «Химки» сообщили, что это последний печатный выпуск. Со следующего сезона они будут выходить только в электронном формате.

Неожиданно отдельным сюжетом стал заявленный после игры концерт Клавы Коки. 25-летняя певица живет в Москве и часто появляется на матчах местного «Динамо», которое большую часть сезона было главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото. Кроме того, ее часто видят в компании молодой звезды «Динамо» Константина Тюкавина. «Зенит», якобы желая потроллить московский клуб, завлек певицу в Петербург пятикратным гонораром. Как пояснили «Фонтанке» в самом клубе, никто, конечно, подобный смысл в выступление не вкладывал. Просто появилась идея позвать популярного среди молодежи артиста. Уже после всех согласований выяснилось, что Кока неравнодушна к «Динамо».

Фанаты впервые за три года перед игрой устроили проход по центральной аллее Приморского парка Победы. Впереди они несли плакат с надписью «ЗА «ЗЕНИТ», ЗА РОДИНУ, ЗА ВЕРУ». В колонне находилось примерно 1,5–2 тысячи человек. Скандировали кричалки, объясняли обычным посетителям парка, кто чемпионы, и взрывали петарды. Прохожие вздрагивали, но, кажется, обошлось без происшествий. После себя фанаты оставили лишь шокированных детей с испуганными родителями и использованную пиротехнику.



Матч против «Химок» уже не имел для «Зенита» никакого значения. И все же Сергей Семак, как и обещал, выпустил на игру практически боевой состав: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Иван Сергеев. Дзюба, вокруг которого так много разговоров, остался в запасе.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Символический удар по мячу нанесла одна из самых пожилых болельщиц «Зенита» Вера Григорьевна Кузьмина, которой в июле 2022 года исполнится 100 лет.

Вера Григорьевна служила в подразделении особого риска, подполковник медицинской службы в отставке, кавалер трех орденов Красной Звезды, награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За взятие Кенигсберга». Под руку ее поддерживал оставшийся из-за травмы за пределами заявки Михаил Кержаков, но удар Вера Григорьевна нанесла сама, и получилось у нее это весьма прилично, что вызвало гром аплодисментов 40 тысяч болельщиков на трибунах.



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У «Химок» в этой игре мотивации было больше. Подмосковная команда находится на 13-м месте — в зоне стыковых матчей. Очки нужны позарез. Но противопоставить чемпионам хоть что-то гости не смогли. «Зенит» забил уже на 13-й минуте. Вновь сработала связка Алберто — Сергеев: бразилец выиграл борьбу на краю штрафной, подкинул мяч в центр, где его в касание перевел в ворота российский форвард.

Удары по воротам «Химок» посыпались градом: били Вендел, Алберто, Малком, Клаудиньо, но им не везло. Под конец первого тайма Алберто поймал отскок от вратаря и вколотил мяч в сетку. За воротами загорелся фейерверк, но судья отменил гол из-за офсайда.

После перерыва «Зенит» стал чуть менее активен, но моменты у ворот гостей продолжились. На 68-й минуте Алберто завалили в штрафной и судья ВАР смотрел эпизод на предмет возможного пенальти, но решили, что нарушения не было.

На 74-й минуте на поле на замену у «Химок» вышел Юрий Жирков, отыгравший в «Зените» пять лет. Диктор назвал только имя, а фамилию озвучили уже трибуны, показав, что Жиркова в Петербурге помнят и очень любят.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». После финального свистка игроки переоделись в золотые майки, появился даже Деян Ловрен, отсутствовавший в предыдущих матчах из-за травмы. Совершив круг почета по стадиону, они остановились у виража и вместе с ним попрыгали и поскандировали «Оп, давай, давай…». Закончилось чествование золотым дождем, салютом и памятной фотографией. А снаружи для болельщиков уже пела Клава Кока, и никто не вспоминал, чья она там болельщица.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»