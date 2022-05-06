«Его уход не станет проблемой». Нужен ли Дзюба «Зениту»

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается, и есть ощущение, что роман бывшего спартаковца с Петербургом спустя семь лет может подойти к концу. Отдел спорта «Фонтанки», бывший капитан «Зенита» и бывший тренер Дзюбы — о том, какие есть варианты у обеих сторон.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Действующий контракт нападающего Артема Дзюбы завершается этим летом. Соглашение имело функцию автоматического продления на год при условии, если футболист проведет 70 процентов игрового времени. После 25 апреля, когда Дзюба не попал в заявку на матч с «Краснодаром», стало понятно, что это условие не будет выполнено. Даже если бы Артем все оставшиеся игры провел от свистка до свистка, набралось бы максимум 67,57 процента.

Злые языки говорят, что сделано это было специально, так как времена сейчас непростые, а контракт Дзюбы один из самых жирных в команде — около 4 млн евро. Но по факту твердое место в основе Дзюба стал терять еще с осени. Главный тренер Сергей Семак все чаще оставлял его в числе запасных, выпуская лишь на последние 15–20 минут. Часто 33-летнему форварду хватало и этого времени, чтобы отличиться: в текущем сезоне он четырежды забивал, выходя на замену. Однако после того самого матча с «Краснодаром» пошли разговоры о том, где Артем продолжит играть. Слухи подогревало и само руководство «Зенита», уходя от ответа на вопрос о будущем еще недавно столь важного игрока.



«Это вопрос Александру Ивановичу Медведеву», — отвечал Семак на вопросы журналистов.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений», — говорил уже сам генеральный директор Александр Медведев.

Ситуация обострилась с учетом игры новичка — Ивана Сергеева. Благодаря комментатору Констатину Геничу нам известно, что Дзюба не особо верил в возможности Сергеева, который в 26 лет проводит первый сезон в РПЛ. Не сразу, но Иван стал забивать, и в целом смотрится неплохо, особенно в связке с бразильцем Юри Алберто. Стало очевидно, что прежней дзюбозависимости у «Зенита» нет. В то же время всем известно о непростом характере Артема и о том, насколько ему важно быть в центре внимания.

5 мая появились новости, что Артем не станет подписывать новый контракт с петербургским клубом. По информации RT, это решение самого игрока. Якобы на руках у него есть ряд предложений из России и Европы. При упоминании Европы тут же все посмеялись, но вскоре вспомнили, что есть Турция, а точнее «Фенербахче», который в прошлом уже не раз звучал в качестве возможного продолжения карьеры для Дзюбы.



Самым же неожиданным инсайдом поделился журналист и бывший пресс-атташе футбольной сборной России Илья Казаков. «Есть и другой вариант — «Црвена Звезда». Возможно, более реальный», — написал он в своем телеграм-канале «Foot’больные люди».

В вариант с сербским клубом поверил мало кто, но, как оказалось, зря.

«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артемом. Он нам нужен, чтобы гарантировать себе выход в Лигу чемпионов», — заявил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в интервью сайту «Чемпионат.com».

Кто-то говорит, что все это банальный торг, кто-то — что Дзюба действительно устал в «Зените». Эксперты «Фонтанки» сходятся в одном: Артем все еще может быть полезен команде. Главный вопрос — готов ли он дальше играть на заменах?

— Понятно, что сегодня он проигрывает конкуренцию за место в основном составе, но его опыт и влияние на команду могут быть полезны, — заявил бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин. — Если Артем готов к тому, что он теперь будет не на первых ролях, то, конечно, есть смысл сохранить его. Если нет, если Дзюбе необходимо быть номером один, в другой команде ему это сделать будет проще. Но получится или нет — никто не скажет, тем более если речь идет о Европе, где это мало у кого получается из российских футболистов.



Игонин считает, что даже в качестве запасного у Дзюбы очень хороший к.п.д. и Семак достаточно грамотно использует его в этой роли.

— Главное, что это приносит, — вариативность в атаке, которая появляется с выходом Артема на поле, — говорит Игонин. — Это уже совершенно другая тактика и другой футбол. И если сопернику удается сдержать «Зенит», то выход Дзюбы в таких случаях — это план Б, который может изменить ход игры. Если же Дзюба все-таки уйдет, не думаю, что это станет проблемой для «Зенита». За последние годы у меня появилось доверие к руководству и тренерскому штабу: практически все приобретения были довольно эффективные. Тот же Сергеев. Было много скептиков, но мы видим, что это был правильный трансфер. Поэтому я думаю, что и по поводу Дзюбы будет принято взвешенное решение.

Под руководством Валерия Непомнящего Дзюба играл два года в «Томи». Тренер не уверен, что Дзюба захочет оставаться в «Зените» в статусе запасного, но проблем для коллектива, вопреки распространенному мнению, он в любом случае не должен создать.



— Дзюба все еще крайне полезен «Зениту», но захочет ли он сам остаться в своем нынешнем статусе, когда он уже не твердый игрок стартового состава? — задался вопросом Непомнящий. — Главное, что необходимо понимать, Дзюба — это такой человек-команда. Для него очень важно отношение игроков, тренеров, руководства. Если ему покажут, что он важен для команды в этой своей новой роли игрока, который выходит на замену, чтобы переломить ход неудачного матча, не думаю, что с ним возникнут какие-то проблемы. Семаку не стоит бояться, что Дзюба может как-то не так повлиять на партнеров. В этом смысле Артем глубоко адекватный человек.

В то же время Непомнящий уверен, что уход Артема не станет проблемой для самого «Зенита».

— Как мы видим, на уровне чемпионата России связка Алберто — Сергеев вполне способна приносить результат, — заявил тренер. — Другое дело, что в футболе может случиться что угодно: игрок может получить травму, заболеть или получить дисквалификацию. И есть ли у «Зенита» резервы, кроме Дзюбы? Об этом нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решение.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

