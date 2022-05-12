    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    745мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Финляндия показала бомбоубежище в Хельсинки с кафе, спортзалами и парковками

    5707
    13 комментариев

    На фоне заявлений о подготовке Финляндии к вступлению в НАТО телеканал CNBC 12 мая показал, как выглядит одно из действующих бомбоубежищ в Хельсинки. Подземный город способен защитить шесть тысяч человек даже от ядерного удара.

    На кадрах видно, что внутри обустроены спортзалы, детские площадки и кафе. Есть также парковка для автомобилей. Представитель Спасательного департамента рассказал, что убежище оборудовано системами защиты от радиации, химических и бактериологических атак. Всего в Хельсинки построена сеть подобных укрытий, которые могут вместить все население города.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, это может произойти на следующей неделе.

    МИД РФ в ответ заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой национальной безопасности России и нарушит стабильность и безопасность в Северной Европе. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (13)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Похоже, что и эти психологически разучились воевать без кофе брейка и туалетной бумаги.
    Выжившие в этих убежищах, возможно, будут завидовать мёртвым.
    А ведь могли финны и живыми остаться, даже без бомбоубежищь ... но захотели, в сукчае чего, помереть вместе с остальными. Такая она теперь, безопасность по фински ...
    jump
    все для людей!
    Kilrathi
    С президентом и премьером все ясно.
    А что по поводу остальных финнов?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close