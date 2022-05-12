Финляндия показала бомбоубежище в Хельсинки с кафе, спортзалами и парковками

На фоне заявлений о подготовке Финляндии к вступлению в НАТО телеканал CNBC 12 мая показал, как выглядит одно из действующих бомбоубежищ в Хельсинки. Подземный город способен защитить шесть тысяч человек даже от ядерного удара.



На кадрах видно, что внутри обустроены спортзалы, детские площадки и кафе. Есть также парковка для автомобилей. Представитель Спасательного департамента рассказал, что убежище оборудовано системами защиты от радиации, химических и бактериологических атак. Всего в Хельсинки построена сеть подобных укрытий, которые могут вместить все население города.