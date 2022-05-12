МИД РФ обнаружил незаконную коммерцию на территории консульства Нидерландов в Петербурге

Временного поверенного в делах Нидерландов в РФ Мартейна Элгерсма вызвали в МИД России. Ему был выражен протест из-за ведения незаконной коммерческой деятельности на территории Генконсульства Королевства в Петербурге.



Как передаёт министерство 12 мая, Элгерсме указали на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций. Кроме того, ему сообщили о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.