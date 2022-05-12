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    МИД РФ обнаружил незаконную коммерцию на территории консульства Нидерландов в Петербурге

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    Временного поверенного в делах Нидерландов в РФ Мартейна Элгерсма вызвали в МИД России. Ему был выражен протест из-за ведения незаконной коммерческой деятельности на территории Генконсульства Королевства в Петербурге.

    Как передаёт министерство 12 мая, Элгерсме указали на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций. Кроме того, ему сообщили о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

    Посольство Нидерландов в России 1 апреля приостановило часть деятельности до момента прекращения специальной операции на Украине. Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Петербурге на набережной Мойки, 11, временно остановили работу.

    19 апреля Россия в ответ на высылку 18 сотрудников российских загранучреждений в Нидерландах объявила персонами нон грата 14 сотрудников посольства королевства в Москве и одного сотрудника нидерландского генконсульства в Петербурге. В МИД РФ отметили, что дипломатам предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.

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