МИД РФ обнаружил незаконную коммерцию на территории консульства Нидерландов в Петербурге

Временного поверенного в делах Нидерландов в РФ Мартейна Элгерсма вызвали в МИД России. Ему был выражен протест из-за ведения незаконной коммерческой деятельности на территории Генконсульства Королевства в Петербурге.
Как передаёт министерство 12 мая, Элгерсме указали на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций. Кроме того, ему сообщили о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
Посольство Нидерландов в России 1 апреля приостановило часть деятельности до момента прекращения специальной операции на Украине. Посольство Нидерландов в Москве и Генеральное консульство в Петербурге на набережной Мойки, 11, временно остановили работу.